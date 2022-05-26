Глава крымского "парламента" Владимир Константинов считает, что обязательное изучение английского языка в школах нужно отменить.

"Для меня очень спорный вопрос о языках, который можно поставить на обсуждение: "Зачем нам слепо идти по пути английского языка?" У меня в школе не было учителя английского. Я вырос без английского языка и не считаю себя ущербным. Когда стал вопрос по бизнесу об изучении английского языка для ведения переговоров, я его за два года выучил. Мне надо было, я сам его выучил. Но зачем учить то, что может в жизни не пригодиться? Тупое следование западной цивилизации опасно. Давайте изучать свои языки, свои развивать, а иностранные языки учить по потребности, не нужно тупо всем учить английский", - заявил Константинов на пресс-конференции.

Как писала "Страна", ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в школах города дети больше не будут учить русский язык.

Также мы сообщали, что языковой омбудсмен Тарас Креминь в апреле призвал запретить преподавание русского языка в украинских школах. Он предложил сейчас учителей русского "отправить на простой". А с 1 сентября вообще заменить этот предмет чем-то другим.