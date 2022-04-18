Украинский музыкант Иван Дорн записал трек на английском языке с призывом к мировой общественности предоставить Украине тяжелое вооружение.

Видео опубликовано в его соцсетях.

Дорн призывает жителей Запада распространять это видео, чтобы помочь Украине получить как можно больше оружия.

"Уважаемые граждане цивилизованного мира! Я прошу вашей помощи в распространении информации. Мы украинцы действительно очень нуждаемся в тяжелом вооружении! Чтобы спасти нашу страну! Сейчас это крайне важно! Российские ракеты сыпятся дождем и лишают нас нормальной жизни, буквально уничтожают нас. Каждое предоставленное вами оружие безусловно спасет десятки жизней", - говорится в тексте песни.

Дорн один из первых выступил против войны. А сейчас он анонсировал серию благотворительных концертов по всей Европе, средства с которых пойдут в гуманитарный фонд Art Saved Life.

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