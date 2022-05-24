В Кропивницком суд приговорил агитировавшего за "русский мир" парня к изучению гимна Украины и песни о Бандере
В Кропивницком судья обязал 19-летнего парня, который агитировал за "русский мир", изучить гимн Украины, раздел Конституции, песню о Бандере, и стихотворение "Любите Украину".
Об этом пишет глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга на своей странице в Facebook.
По его словам, "для закрепления материала" суд назначил подсудимому еще прочесть повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба" и роман Анатолия Димарова "И будут люди".
Напомним, ранее сообщалось, как суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого.
Также мы писали, как в начале года суд в Одессе приговорил обвиняемого в избиении мужчину к прочтению детского романа.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
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