В Кропивницком судья обязал 19-летнего парня, который агитировал за "русский мир", изучить гимн Украины, раздел Конституции, песню о Бандере, и стихотворение "Любите Украину".

Об этом пишет глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга на своей странице в Facebook.

По его словам, "для закрепления материала" суд назначил подсудимому еще прочесть повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба" и роман Анатолия Димарова "И будут люди".

Напомним, ранее сообщалось, как суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого.

Также мы писали, как в начале года суд в Одессе приговорил обвиняемого в избиении мужчину к прочтению детского романа.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.