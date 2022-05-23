Турция не стала принимать участие в "шоу по урегулированию ситуации в Украине", вместо этого Анкара оказала Киеву серьезную и полезную помощь.

Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров.

"Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьезную, конкретную и полезную помощь. Мы смело выразили свою позицию России", – утверждает президент Турции.

При этом, по словам Эрдогана, Турция продолжает развивать свои отношения с РФ.

Напомним, президент Турции Эрдоган не хочет отказываться от газа из РФ и не желает рвать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским.

Ранее мы писали, что Эрдоган продолжает блокировать вступление в НАТО Финляндии со Швецией.

Также "Страна" сообщала, что президент Эрдоган предлагал Путину вывезти украинских военных с "Азовстали" и оставить их в Турции до конца войны.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.