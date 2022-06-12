Министр просвещения России Сергей Кравцов обещает оставить украинский язык в школах на захваченных Российской Федерацией территориях Украины.

Об этом сообщают российские медиа.

Также он заявил, что выпускники, желающие поступить в российские вузы, "будут максимально обеспечены доступными местами".

Кравцов сказал, что Россия приведёт на захваченных территориях систему образования в соответствие с российскими стандартами до 1 сентября.

Отметим, что такое предложения уже высказывали на оккупированных территориях. Недавно назначенная Россией "глава" военно-гражданской администрации Мелитополя сообщила, что с 1 сентября школьники начнут учиться на русском языке и по 5-балльной системе.

Ранее мы рассказывали, что в Мариуполе учебный год в школах будет длиться до 1 сентября. Оккупанты это делают, чтобы адаптировать детей к российской учебной программе. Детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском. В Мариуполе для этого планируют открыть 9 школ, но для них, по данным советника, не хватает учителей - сейчас есть только 53 педагога (то есть по шесть на каждую школу).

Ранее Алексей Арестович заявил, что Россия проводит более грамотную гуманитарную политику, чем Украина.