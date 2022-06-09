Учебный процесс в Украине начнется, как обычно, 1 сентября. А вот, в каком формате - дистанционно или непосредственно в школе - решение будут принимать самостоятельно местные власти.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт в эфире "Завтрак с 1+1".

"Учитывая, что у Министерства образования нет прямого менеджмента на школы, принимать решения по офлайн или онлайн формату все-таки будут учредители, местные органы, руководители объединенных общин, мэрии городов, военные администрации. И только при наличии обеспечения безопасности для участников образовательного процесса может быть формат офлайн", – сказал Шкарлетт.

Поэтому Минобразования призывает проверить все учебные заведения на наличие укрытия, систем оповещения и надлежащих эвакуационных выходов.

Также Шкарлет заявил, что школьников не будут отчислять в случае непосещения занятий офлайн.

"Это основное требование. Мы научились учиться в двойном, смешанном, дистанционном формате, поэтому самая главная задача Министерства образования - обеспечить образовательный процесс в любом формате. Ребенок не должен быть оторван от образовательного процесса", - подчеркнул министр.

То есть дети смогут присутствовать на уроках по видеосвязи, если нет возможности прийти в школу лично.

При этом Шкарлет признал, что удаленная учеба повлияла на качество образовательного процесса и социализацию детей.

Напомним, с середины марта украинские школы перешли на дистанционный режим обучения.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

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