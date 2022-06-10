В России будут "перевоспитывать" учителей из захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. Для них Минпросвещения РФ с 14 июня вводит программу "переподготовки и повышения квалификации"

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Также в школах "ЛДНР" планируется ввести должность "советника директора по воспитательной работе".

В самих российских школах такая должность была введена в прошлом году.

"Задача советников - организовать внеучебную деятельность, походы в театры, кино. В школах "Луганской и Донецкой народных республик" эту должность мы также введем. Посмотрим, как будет вестись эта работа, и затем обязательно ее расширим", - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Напомним, в РФ сообщили, что с 1 сентября школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.