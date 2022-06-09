Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты.

Об этом пишут российские СМИ.

"...С 1 сентября следующего учебного года школы "ДНР" и "ЛНР", в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам", - заявил он, добавив, что вопросы с учебниками и переквалификацией педагогов уже решены.

Ранее в Кремле заявляли, что на захваченных территориях украинский язык останется в качестве государственного.

"Видимо Донбасс в обозначенные территории, с точки зрения Москвы, не входит", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что в оккупированном Мелитополе школьников начнут учить на русском и по пятибальной системе.

Также сообщали, что в России из новых школьных учебников убрали термин "Киевская Русь".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.