Украинские школьники сядут за парты в тех регионах, где будет "разрешена ситуация безопасности".

Об этом в эфире национального телемарафона сказал замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко.

"Мы имеем сдержанный оптимизм и хотим, чтобы с 1 сентября дети пошли офлайн в школу. Но, я подчеркиваю: только там, где разрешает ситуация с безопасностью. То есть там, где разрываются бомбы, конечно, обучения не будет", - заверил он.

Андрей Витренко также сообщил, что в правительстве состоялось совещание с участием представителей ГСЧС, на котором разработали план открытия школ и вузов 1 сентября.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил, что учебный процесс в Украине начнется, как обычно, 1 сентября. А вот в каком формате - дистанционно или непосредственно в школе - решение будут принимать самостоятельно местные власти. Минобразования призывает проверить все учебные заведения на наличие укрытия, систем оповещения и надлежащих эвакуационных выходов.

Кроме этого, сообщалось, что в новом учебном году в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

"Страна" также разобралась, грозят ли выехавшим в Европу украинским детям и студентам отчисления из отечественных школ и вузов с 1 сентября.