Министерство культуры и информационной политики Украины работает над изъятием русской литературы из библиотечных фондов. Ее планируют заменить украиноязычной литературой и книгами украинских издательств.

Об этом сообщила замглавы Минкульта Лариса Петасюк.

Совет по развитию библиотечного дела при МКИП уже наработал соответствующие методические рекомендации и критерии изъятия книг.

В первую очередь будут изымать издания:

содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, национальной и религиозной розни, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, отрицание временной оккупации части территории Украины, прославление оккупантов;

издательств и авторов, к которым были применены санкции

авторы которых публично поддержали агрессию против Украины.

Напомним, что в марте Украина запретила ввоз в страну издательской продукции из РФ.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.