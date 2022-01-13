Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил украинскому импортеру ввоз трех книг, рассчитанных на самых маленьких читателей - малышей 2-3 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о таких книгах российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс": "Стихи о машинах малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)". Отказ на ввоз предоставили на основании вывода экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"По мнению экспертов, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая ставит целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые развязывает Россия против других стран мира", - сказано в сообщении.

Также указано, что данные книги имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика РФ, силовых и военных структур, символика коммунистического режима.

Напомним, Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину книг о Майдане и об "Азове".

Также сообщалось, что за 10 лет ввоз книг из России в Украину сократился в 12 раз.