Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Теперь этот вопрос будет рассмотрен лидерами 27 государств - членов блока, из которых состоит Евросовет, на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

С учетом заявления лидеров ключевых стран Франции, Германии и Италии о готовности поддержать украинскую заявку положительное решение весьма вероятно.

Однако, как и сообщала "Страна", к статусу прилагаются несколько условий, от выполнения которых зависит, разрешат ли Киеву начать предметные переговоры о вступлении.

По сути это ультматум.

Время на выполнение этих шагов ЕК дала до конца 2022 года. Опять-таки последнее слово здесь будет за руководителями стран, входящих в ЕС, и еврочиновниками. Именно они будут определять, справилась ли с заданиями Украина или нужно еще поработать.

Другими словами, даже этот участок пути Украины в ЕС может оказаться излишне долгим.

Подробности - в материале "Страны".

Красноречивый наряд Урсулы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила на пресс-конференции в Брюсселе 17 июня рекомендации ЕК по статусу кандидата на вступление в ЕС для Украины. Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине кандидатский статус с учетом того, что страна проведет ряд важных реформ.

"Украина четко показывает приверженность жить в соответствии с европейскими ценностями и стандартами и вступила еще до войны на путь в направлении ЕС", - написала фон дер Ляйен в своем микроблоге в Твиттере.

На пресс-конференцию она пришла в желтом пиджаке поверх синей блузы (цвета украинского флага).

Лидеры глав государств - членов блока, из которых состоит Евросовет, рассмотрят украинскую заявку на саммите 23-24 июня.

Во время визита в Киев 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги заявили, что их страны проголосуют за кандидатство.

Это, несомненно, будет весомым аргументом для других стран поддержать Киев, а вообще решение должно быть единогласным, в чем, впрочем, мало сомнений - опять-таки из-за позиции Парижа, Берлина и Рима, а также активной поддержки со стороны Польши и стран Балтии.

Фон дер Ляйен заявила, что статус в случае положительного голосования будет предоставлен с рядом требований, созвучных с курсом реформ, взятых Украиной. Только когда Киев закончит со всем перечнем, можно будет вести разговор о начале переговоров о присоединении к ЕС.

"Остается выполнить важную работу по части верховенства закона, олигархов, антикоррупции и фундаментальных прав. Судить будем по достижениям. Так что прогресс зависит полностью от Украины", - уточнила президент ЕК в своем микроблоге в Твиттере.

Кстати, "украинский" подход у Комиссии присутствует и к заявке Молдовы: статус сейчас плюс условия для дальнейшего продвижения.

А вот Грузии придется сначала заняться реформами, по итогам которых могут предоставить кандидатство. Украина подала заявку на вступление в ЕС спустя четыре дня после начала вторжения России 24 февраля. Вскоре примеру Киева последовали Кишинев и Тбилиси.

Список условий для Украины, перечисленных в документе Еврокомиссии, опубликовал в своем Телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак. Разберем некоторые из них подробно.

Чего хочет Евросоюз

1. Приведение в соответствие с рекомендациями Европейской комиссии за демократию через право (или Венецианской комиссии) законодательства о Конституционном суде, прежде всего в части, касающейся "предварительного отбора судей на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков".

По всей видимости, речь идет о нескольких заключениях "Венецианки" о конкретных законопроектах и вообще законодательной работе, связанной с КСУ. Напомним, осенью 2020-го в Украине возник конституционный кризис из-за решения КСУ признать противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это часть антикоррупционого законодательства, пролоббированного и тщательно оберегаемого Западом.

Действия КСУ были там восприняты как покушение на всю систему борьбы с коррупцией. На негодование был вынужден реагировать президент Владимир Зеленский, который заявил об "угрозе нацбезопасности" и внес в Верховную Раду спорный законопроект о досрочном прекращении полномочий судей КСУ и признании их решения недействительным. Документ не дошел до сессионного зала, однако ситуация породила противостояние между Зеленским и главой КСУ Александром Тупицким, который в итоге был вынужден покинуть свое кресло и отправиться в бега (а еще ситуация охладила отношения с тогдашним спикером Дмитрием Разумковым, что стоило тому должности).

Сам суд с того момента толком не работает.

Запад воспользовался моментом, чтобы попытаться подчинить своему влиянию Конституционный суд, как, впрочем, и всю судебную систему Украины. К этому мы еще вернемся при разборе других рекомендация Еврокомиссии.

Так вот, во время кризиса парламент несколько раз обращался в Венецианскую комиссию с просьбой дать свое видение разрешения ситуации с Конституционным судом. Среди нескольких рекомендаций ВК был и совет обновить процедуру отбора судей в КСУ, перепоручив ее новому контрольному органу с включением в него международных экспертов (определяемых западными странами), который бы оценивал кандидатов не только с точки зрения их подготовки и опыта, но и наличия "высоких моральных качеств и добропорядочности".

Правда, на Банковой были свои виды на Конституционный суд, поэтому конкретно этой идее "Венецианки" хода не было. Теперь все может измениться. Стоит ожидать большой законодательной работы по части КСУ, работа которого сейчас регламентируется Конституцией и профильным законом.

"Нам не хватает закона о конституционной процедуре сейчас и изменений в Конституцию в части статуса КСУ после победы", - ответила на вопросы "Страны" в комментариях на своей странице в Фейбсуке замглавы правового комитета, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря ("Слуга народа").

2. Завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВСП, орган, который увольняет судей и в целом управляет судебной системой) и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС, орган, который набирает судей).

Здесь мы имеем дело с требованием продолжить так называемую судебную реформу, продвигаемую Западом и призванную, как уже было сказано, перевести судебную систему Украины под его контроль. "Страна" писала о баталиях в парламенте и вокруг него из-за законов, вводивших "международников" в состав структур, отбирающих членов ВСП и ВККС.

Добропорядочность кандидатов для ВСП проверяет Этический совет.

Новый состав ВККС отбирает Конкурсная комиссия. В обоих органах решающий голос - у приглашенных международных экспертов (утвержденных западными структурами). После вторжения России Этический совет не проводил собеседования несколько месяцев, но уже вернулся к работе.

Комиссия же фактически прекратила деятельность, конкурс в новый состав ВККС остановлен. Судя по рекомендациям ЕК, такая затяжка процесса европейцам не по нраву.

И они ждут возобновления и ускорения работы по направлениям ВСП и ВККС. Впрочем, до войны этот процесс активно (хотя и не гласно) тормозился властями, которые не хотели терять контроль над судебной системой.

А война стала удобным поводом, как видим, частично оставить процесс. Поэтому требования ЕК вряд ли будут исполняться властями с большим рвением.

3. Усиление антикоррупционной борьбы, особенно на высоком уровне, путем инициативных и результативных расследований и убедительного следствия и наказания; завершение отбора и назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) "путем утверждения определившегося победителя конкурса".

По этому пункту противоречий между тем, чего хотят в Европе, и на что настроены украинские власти еще больше.

До войны Запад и связанные с ним "антикоррупционные активисты" и структуры в Украине жестко критиковали Офис президента за затягивание утверждения результатов конкурса в САП, на котором победил детектив НАБУ Клименко, на которого делали ставку на Западе.

Но Банковая не торопилась это делать, так как не была заинтересована в установлении полностью ориентированной на Запад вертикали антикоррупционных органов - НАБУ-САП-Высший антикоррупционный суд, которая могла быть использована для удара по представителям самой власти через возбуждения уголовных производств по коррупционным делам. Без действующего же руководителя ЧАП контроль над этим важным органом фактически осуществляет генпрокурор Ирина Венедиктова - человек из команды Зеленского.

И эту удобную ситуацию на Банковой менять не хотели до войны и, тем более, вряд ли захотят менять и сечас. Но, как видим, среди требований Евросоюза вопрос по САП значится, а потому его так просто игнорировать уже не получится.

Также как и ситуацию по НАБУ, которое оказалось без директора в апреле этого года, когда закончился срок полномочий у главы НАБУ Сытника. Конкурс по новому начальнику к тому времени так и не был проведен, а потому НАБУ сейчас руководит и.о. - первый заместитель директора Гизо Углава.

С учетом прописанных в законе условий конкурсного отбора (с определяющей ролью международных экспертов) на эту должность также с большой долей вероятности придет человек, ориентированный на западные структуры. И, таким образом, Запад установит полную управляемость антикоррупцонной вертикали - начиная от открытия уголовного дела и заканчивая приговором суда. При условии, конечно, если будут проведен конкурс по главе НАБУ и будет утвержден руководитель САП.

И пока непонятно как в такой непростой ситуации поступят власти. С одной стороны, очень большие риски для многих соратников Зеленского получить целый вал уголовных дел (с последующими приговорами). С другой стороны - все таки требование для вступления в Евросоюз. С третьей - на дворе война. А потому, не исключено, что Банковая и тут попытается как-то потянуть процесс.

"По всей видимости, данное условие следует понимать как требование назначить в руководство САП и НАБУ конкретных персон под старые задачи. До вторжения власть еще могла возражать в непубличной дискуссии, что закрепление обеих должностей за одной стороной приведет, мол, к нарушению паритета и законсервирует уровень эффективности антикоррупционной борьбы. Напомню: аудит работы НАБУ под руководством Артема Сытника за семь лет работы так не был проведен, да и реальный контроль за деятельностью бюро отсутствовал как у парламента, так и общества. В нынешних условиях выполнение требования Евросоюза может ограничиться учетом кадровых предложений, а не повышением эффективности антикоррупционной системы, в том числе НАБУ и САП", - комментирует "Стране" народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который входил в состав антикоррупционного комитета Рады.

4. Приведение в соответствие законодательства по борьбе с отмыванием денег со стандартами Группы по финансовым мерам (FATF); принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины.

Речь, очевидно, идет об ужесточении законодательства по борьбе с отмыванием денег, а также с проверкой их происхождения. Украинские законы в этом плане куда менее жесткие, чем европейские. Плюс у нас существует огромный черный рынок, на котором царствует "черный нал", а также "серый рынок" - когда люди получают платежи за работу и услуги, а также нелегальные зарплаты на свои банковские карты, но эти доходы не декларируют и налоги с них не платят.

В Европе так не полагается, а потому с этой вольницей, наверняка, Киеву прикажут покончить.

Другой вопрос - решатся на это украинские власти, учитывая возможное недовольство населения и нарастающий социально-экономические проблемы в стране на фоне войны.

5. Запуск "антиолигархического" закона, однако предварительно его нужно изменить, как предлагает Венецианская комиссия.

Вокруг закона об олигархах сейчас царит оживление из-за анонса президентского указа о создании реестра олигархов, сделанного секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым в интервью "Лиге". На момент публикации этой статьи указа еще не было, хотя, согласно нормам закона, он должен был появиться еще в конце мая.

А потому не исключено, что о реестре вспомнили как раз в связи с появлением списка требований от Еврокомиссии.

Политолог Руслан Бортник связывает пункты об олигархах и FATF, считая, что на самом деле второй тоже направлен не в последнюю очередь против украинского олигархата.

"Конкретно эти требования ЕС задуманы для уменьшения влияния наших олигархов, чтобы убрать в их лице конкуренцию европейской бюрократии и бизнесу в Украине. Но еще кандидатство может означать выделение Киеву десятков миллиардов долларов, за которыми с учетом украинской специфики нужен глаз да глаз. Поэтому европейцы требуют отдать им контроль за антикоррупционной и судебной системами, вообще усилить их присутствие в секторе экономической безопасности", - комментирует политолог Бортник "Стране".

Но тут важный момент, что в Европе, судя по идущим оттуда сигналам, борьбу с олигархами могут видеть несколько по иному, чем на Банковой. Если Офис президента хочет, чтоб определение кто олигарх, а кто нет находилось в руках СНБО (то есть, в руках Зеленского) и это стало бы рычагом влияния власт на крупный бизнес. То на Западе скорее видят этот процесс как активизацию работы антимонопольного комитета, а определение кто олигарх, а кто нет, могут захотеть перепоручить какому-либо подконтрольному себе органу (например НАПК) и международным экспертам.

6. Адаптирование европейского аудиовизуального законодательства и создание независимого медиарегулятора.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии "Стране" разъяснил, что имеется в виду имплементация директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах для украинского рынка СМИ. Эта директива действует с 2010 года во всех государствах - членах ЕС и регулирует деятельность медиа-сферы.

Принятие закона об аудиовизуальных услугах также является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Директива ЕС - большой и довольно сложный документ, который регулирует деятельность прежде всего телевидения и радио. Его первоочередная цель - защищать авторские права, а также обеспечивать баланс между доступом к онлайн-сервисам, защитой прав потребителей и поддержкой конкурентной среды в медиа", - объясняет Томиленко.

В Украине эту директиву уже пытались имплементировать несколько раз. Работа над законопроектом об аудиовизуальных услугах шла с 2012 года. При президенте Петре Порошенко разработкой законопроекта об аудиовизуальных услугах занималась народный депутат Виктория Сюмар ("Народный фронт"), которая возглавляла профильный комитет Верховной Рады. Однако закон так и не приняли.

Уже при Зеленском появился новый законопроект о медиа. Половина документа как раз касалась регулирования аудиовизуальных услуг и внедряла нормы директивы ЕС. Однако вторую половину законопроекта серьезно критиковало украинское медиасообщество: туда законодатели из "Слуги народа" вписали систему высоких штрафов, которые единолично смог бы назначать Нацсовет по вопросам телерадиовещания, и возможность блокировать онлайн-медиа и телеканалы. На данный момент этот законопроект тоже не принят.

"Имплементацию самой директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах мы поддерживаем. Это общие правила игры Европы. Но в Украине те обязательства, которые должны внедрить все страны ЕС, не были приняты. Сейчас они существуют как часть законопроекта о медиа. Его авторы взяли нормы директивы ЕС и добавили туда расширенные полномочия Нацрады не только над теле- и радиосферой, но и над онлайн-медиа и над печатными СМИ - против чего и выступало много медийщиков. То есть сделали такой украинский микс. Лучшим форматом для Украины была бы регистрация отдельного законопроекта, который бы имплементировал только нормы директивы ЕС", - настаивает Томиленко.

7. Завершение реформы законодательной базы по правам национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработка механизмов ее внедрения.

"Страна" уже писала о том, что Веницианская комиссия жестко раскритиковала действующее языковое законодательство Украины, с точки зрения соблюдения прав нацменьшинств. В том числе отдельно отмечались дискриминационные нормы относительно русского языка. Комисси рекомендовала серьезно либерализовать языковые законы.

Как будет выполнять власть или парламент данную рекомендацию в условиях войны с Россией не очень понятно. И в мирное время любые попытки ослабить украинизацию вызывали огромную волну "зрады", под которой власти отступали. А сейчас так и подавно.

Однако не факт, что отмахнуться от этого пункта Украине будет легко. Так как на нем, наверняка, будет настаивать Венгрия (член Евросоюза), уже давно критикующая Киев за языковую политику и ущемление прав венгероязычного меньшинства.

А без голоса Венгрии ЕС не утвердит выполнение Украиной "домашнего задания".

Без разговоров под козырек

Итак, как видим, выполнить большинство этих требований власти будет очень непросто.

Готова ли Банковая приложить для этого реальные усилия?

Политолог Бортник считает, что да: у Евросоюза будет "кнут" - например, срок исполнения до конца 2022 года, о чем европейцы будут постоянно напоминать, - и "пряник" - обильное финансирование, положенное кандидату. Другое дело, что требуемые законы могут принять, но по факту затем процесс саботировать. Тем более, всегда можно сослаться на обстоятельства военного времени.

"Не думаю, что будут серьезные проблемы с заданиями. У Украины богатый опыт выполнять, а потом саботировать. И вполне возможно, это будет к вящему удовольствию обеих сторон. Европа получит отличный повод отложить заявку Киева до лучших времен, чему будут рады часть государств - членов блока. Не стоит забывать, что во время горячей фазы войны с Россией выполнение условий ничего не решает. Евросоюз не готов включиться в боевые действия, что вполне вероятно в случае максимального сближения Украины и ЕС. Более того, даже замораживание конфликта не изменит положение вещей, потому что нет стопроцентной гарантии, что Россия в любой момент его не "разморозит", - говорит Бортник.

А вот политолог Андрей Золотарев полагает, что в этот раз Запад дожмет украинскую власть до полного прохождения программы.

"Западные политики в курсе, что в Украине научились говорить одно, а делать несколько иное. Однако в этот раз, поскольку Киев вступил в недвусмысленные отношения с ЕС и принял обязательства, будут дожимать предельно жестко. И, думаю, дожмут. Другое дело, к чему это приведет вкупе с обнулившейся экономикой и массовым исходом людей за границу. Но краник для наполнения бюджета в партнерских руках. Наша зависимость от Запада радикально выросла во время войны", - говорит эксперт.