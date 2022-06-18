Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп.

Об этом советник Ермака рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE".

"Существует совершенно реальная угроза Харькову. Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана пристойная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТг, которые будучи введены на это направление, могут доставить Харькову крупные неприятности. Они не возьмут город, но продвинуться ближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут", - заявил Арестович.

Кроме того, по словам советника главы Офиса президента, Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - добавил Арестович.

Напомним, сегодня губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области.

Ранее мы писали, что ночью 18 июня российские войска нанесли удары по Киевскому району Харькова из РСЗО. В одном из жилых домов горели балконы квартир трех этажей. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

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