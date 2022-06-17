Мэр Харькова Игорь Терехов сейчас находится в Мадриде. Он записал обращение оттуда и заявил, что слухи о его решении там остаться - фейк.

Терехов заявил, что поехал в столицу Испании для встречи с архитекторами, которые будут восстанавливать город. И вернется он домой к концу следующей недели.

Также мэр Харькова опроверг еще два слуха, которые курсируют по городу.

Первый - о его якобы требовании закупать атропин на случай химатак.

"Да, действительно, сегодня я собирал главврачей больниц, а также собирал их сотрудников, но только для того, чтобы поздравить с днем медработника", - сообщил мэр.

Кроме того, Терехов назвал ложными объявления в подъездах с призывами оставить открытыми входные двери в квартирах "для нужд теробороны".

Ранее мы писали, что мэр Терехов рассказал, как в Харькове запустили метро.

Также "Страна" сообщала, что Игорь Терехов сообщил о потере 30 млн грн в бюджете Харькова из-за запрета на продажу алкоголя.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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