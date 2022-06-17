Мэр Харькова опроверг слухи о своем решении остаться в Испании. Видео
Мэр Харькова Игорь Терехов сейчас находится в Мадриде. Он записал обращение оттуда и заявил, что слухи о его решении там остаться - фейк.
Терехов заявил, что поехал в столицу Испании для встречи с архитекторами, которые будут восстанавливать город. И вернется он домой к концу следующей недели.
Также мэр Харькова опроверг еще два слуха, которые курсируют по городу.
Первый - о его якобы требовании закупать атропин на случай химатак.
"Да, действительно, сегодня я собирал главврачей больниц, а также собирал их сотрудников, но только для того, чтобы поздравить с днем медработника", - сообщил мэр.
Кроме того, Терехов назвал ложными объявления в подъездах с призывами оставить открытыми входные двери в квартирах "для нужд теробороны".
Ранее мы писали, что мэр Терехов рассказал, как в Харькове запустили метро.
Также "Страна" сообщала, что Игорь Терехов сообщил о потере 30 млн грн в бюджете Харькова из-за запрета на продажу алкоголя.
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