В Харькове все "зебры" (пешеходные переходы) начали перекрашивать в бело-красный цвет.

Об этом "Стране" сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, пешеходные переходы решили перекрасить в целях повышения безопасности.

"Это плановая работа. Мы хотим перекрасить зебры по всему городу и уже начали этот процесс. Бело-красные переходы сразу бросаются в глаза - это значительно снижает случаи происшествий на дорогах. До войны у нас было очень много серьезных случаев с жертвами на переходах. Мы решили сделать это с целью повышения бдительности водителей. Тем более сейчас люди в стрессовых ситуациях по-разному реагируют на дорогу, снижены внимание и бдительность. Плюс очень долго не работали светофоры и водители начали по-другому ездить. Красно-белые переходы повышают внимание как водителей, так и пешеходов", - объяснил Терехов.

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