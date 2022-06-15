Фасад здания Харьковской обладминистрации, разрушенное вражеским ракетным ударом, могут сохранить в сегодняшнем виде как музейный образец жестокости войны по примеру Рейхстага. Само здание будет реконструировано.

Об этом в интервью "Стране" сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Есть идея, которую я обсуждал с Норманом Фостером. Сохранить фасадную часть в сегодняшнем виде. А остальное оформить в современном стиле. Фостер в свое время реконструировал здание Рейхстага в Берлине, и ему удалось сохранить здание в историческом виде, даже надписи солдат оставил на стенах. Сегодня это достопримечательность. А внутри – это современное здание, не имеющее ничего общего с временами Гитлера. Хотим нечто подобное сделать и со зданием обладминистрации", - объясняет Терехов.

Кроме этого, мэр заявил, что собирается оставить один разрушенный войной дом в Харькове в качестве музея, как это планировали сделать в Бородянке. Какой именно дом, пока не говорит.

Полное интервью "Страны" с Игорем Тереховым можно почитать в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

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