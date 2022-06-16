Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в регионе из-за боевых действий ранены шесть мирных жителей. В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

Об этом сообщил Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

В районе Изюма противник пытается вести наступление на Славянск, но безуспешно, сообщил он. Также был удар из РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова.

В селе Лебяжье Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозпостройки и автомобили.

Жертв, по данным Синегубова, нет.

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Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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