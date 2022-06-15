Западные медиа подтверждают, что двое воевавших за Украину американцев были взяты в плен во время боев с российскими войсками.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Граждане США попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на прошлой неделе, свидетельствуют их товарищи.

39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами, оказавшимися в плену к россиянам.

"Мы были на миссии, и все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его. Они пришли по дороге с двумя танками Т-72 и несколькими БМП-3 и примерно 100 пехотинцами. А в нашем отряде были 10 человек", - рассказал The Telegraph боевой товарищ американцев.

Британское издание отмечает, что пленение двух американцев будет деликатным с дипломатической точки зрения, поскольку Кремль может попытаться использовать это как доказательство того, что Америка принимает непосредственное участие в войне.

Президент России Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения.

Напомним, в "ДНР" с начала вторжения РФ вынесли три смертных приговора - все в отношении попавших в плен иностранцев. К расстрелу приговорили двоих британцев и марокканца.

Как писала "Страна", госсекретарь США Энтони Блинкен осудил вынесенный в "ДНР" смертный приговор иностранцам и призвал соблюдать международное право.