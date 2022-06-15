Двое американских добровольцев, воевавших за Украину, оказались в плену у россиян. Об этом говорится в Twitter подразделения попавших в плен бойцов.

"Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка", - говорится в сообщении.

Напомним, что в "ДНР" с начала вторжения РФ вынесены три смертных приговора. Все в отношении иностранцев. К расстрелу приговорили двоих британцев и марокканца. "Приговоры" пока не приведены в исполнение, вероятнее всего состоится апелляция.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен осудил вынесенный в "ДНР" смертный приговор иностранцам и призвал соблюдать международное право.

Также мы писали, что посол Украины пообещал, что приговоренных к расстрелу в "ДНР" британцев включат в ближайший список на обмен.

Однако в Госдуме РФ настаивают на сохранении смертной казни в "ДНР".

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.