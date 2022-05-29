Во время выполнения боевого задания в Донецкой области пропал без вести телеоператор николаевского филиала "Суспільного" Василий Филимон.

Об этом сообщили на "Суспільном".

В ряды Вооруженных сил Украины Василия Филимона призвали 24 февраля. 15 мая он пропал без вести.

Позже стало известно, что он попал в плен к русским оккупантам. "Суспільне" обратилось к украинским властям и мировому сообществу с призывом максимально способствовать освобождению Василия Филимона.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Путин, с которым он поговорил по телефону в пятницу, готов обсудить обмен пленными с Украиной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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