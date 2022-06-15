Глава Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что в "ДНР" нужно сохранить смертную казнь "особенно в условиях военного времени". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, в среду, 15 июня.

По словам Володина, он обсуждал с делегацией из "ДНР" синхронизацию законов РФ и "республик".

Отметим, что синхронизация требовала бы отмены смертной казни в "ДНР", ведь в РФ такой меры наказания нет.

Однако Володин считает, что смертной казни заслуживают "эти фашисты", которых председатель Госдумы обвиняет в обстрелах городов "ДНР".

Напомним, в "ДНР" с начала вторжения РФ вынесены три смертных приговора. Все в отношение иностранцев. К расстрелу приговорили двоих британцев и марокканца. "Приговоры" пока не приведены в исполнение, вероятнее всего состоится апелляция.

Ранее сообщалось, что Блинкен осудил вынесенный в "ДНР" смертный приговор иностранцам и призвал соблюдать международное право.

Также мы писали, что посол Украины пообещал, что приговоренных к расстрелу в "ДНР" британцев включат в ближайший список на обмен.