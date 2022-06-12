Воевавшие в рядах ВСУ иностранные добровольцы из Великобритании и Марокко, приговоренные к смертной казни "судом ДНР", еще не получили перевод текста решения "суда" на их языки, чтобы подать апелляцию.

Об этом сообщил адвокат одного из британцев Павел Косован, передает ТАСС.

"Пока мой подзащитный не получил приговор. Когда получит, ему нужно будет определиться, с чем он не согласен. На это у него будет 30 суток со дня получения приговора, который еще не переведен на английский язык", - сказал Косован.

Напомним, "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.

В свою очередь их адвокаты намерены обжаловать смертный приговор. Если "глава ДНР" Денис Пушилин их помилует, смертную казнь могут заменить на пожизненное заключение или 25 лет тюрьмы.

Эксперт Amnesty International Нина Навид заявила, что эти смертные приговоры являются нарушением международного права.

Тем временем в "ДНР" заявили, что готовят "трибунал" для еще одного иностранца, воевавшего на стороне Украины.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.