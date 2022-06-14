Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Британия не обращалась к России по поводу "приговоренных" к смертной казни в "ДНР".

Об этом пишут российские СМИ.

Он также добавил, что "в случае обращения к Москве РФ готова выслушать их позицию".

Напомним, "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.

В свою очередь их адвокаты намерены обжаловать смертный приговор. Если "глава ДНР" Денис Пушилин их помилует, смертную казнь могут заменить на пожизненное заключение или 25 лет тюрьмы.

Эксперт Amnesty International Нина Навид заявила, что эти смертные приговоры являются нарушением международного права.

Ранее СМИ писали, что Киев выражал готовность обменять британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на Виктора Медведчука.

Сообщалось также, что посол Украины пообещал англичанам, что граждан Британии включат в ближайший список на обмен.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.