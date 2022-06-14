Приговоренный в "ДНР" к смертной казни гражданин Марокко Брагим Саадун имеет украинское гражданство.

Об этом Reuters сообщил отец сдавшегося в плен иностранного добровольца ВСУ Тахар Саадун.

По словам Саадуна-старшего, его сын стал гражданином Украины в 2020 году, после года службы в армии.

Он говорит, что его сын сдался в плен добровольно, а потому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами ВСУ.

Напомним, Саадуна и еще двух британцев приговорили к смертной казни 9 июня.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.