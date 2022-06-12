Украина готова обменять Виктора Медведчука на приговоренных в "ДНР" к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Но вряд ли такой вариант интересует Кремль.

Об этом пишет британский таблоид Sunday Express со ссылкой на источники в Киеве.

Тем временем "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, приговоренных к смертной казни.

Ранее жена Медведчука Оксана Марченко предлагала обменять его на пленных британцев. И эту идею поддержала Россия. Но Британия и Украина тогда не подтвердили интерес к такой схеме обмена.

А недавно Ирина Верещук выразила уверенность в обмене приговоренных к смерти в "ДНР" иностранцев.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.