С 24 по 26 июня в Мариуполе устроят "суд" над бойцами "Азова", которых захватили в плен и держат на территории "ДНР".

Об этом сообщают российские СМИ. Пока это данные со ссылкой на источник, официально их не комментировали.

В так называемой "ДНР" азовцам грозят смертной казнью. Там уже вынесли три смертных приговора иностранцам, воевавшим за украинскую армию.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.