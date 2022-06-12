В Украине злоумышленники обманом выманивали деньги у родных и близких военнослужащих, рассказывая, что те попали в плен, и предлагая помощь за немаленькие деньги. СБУ задержала мошенников.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба ведомства.

Злоумышленников разоблачили в Запорожье.

Расценки аферистов за "помощь" разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников.

телефонный разговор с "пленным" - 10-50 тысяч гривен;

освобождение из "плена" - 50-200 тысяч гривен;

перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен.

После получения денег мошенники просто пропадали.

Для придания правдоподобия своим словам они собирали в интернете данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьях.

Организатором схемы оказался недавно вышедший из тюрьмы мужчина, который находится в оккупированном Мариуполе. А в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторов связи.

Отметим, что украинских мошенников война совершенно не смущает, они, наоборот, пытаются на ней заработать. Ранее в Госспецсвязи рассказали, как мошенники пытаются похитить данные платежных карт под видом денежной помощи от ООН.

А в Мариуполе мошенники "кидали" людей на деньги, обещая эвакуацию.