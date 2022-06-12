Мошенники выманивали деньги у украинцев, рассказывая, что их близкие-военнослужащие попали в плен
В Украине злоумышленники обманом выманивали деньги у родных и близких военнослужащих, рассказывая, что те попали в плен, и предлагая помощь за немаленькие деньги. СБУ задержала мошенников.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба ведомства.
Злоумышленников разоблачили в Запорожье.
Расценки аферистов за "помощь" разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников.
- телефонный разговор с "пленным" - 10-50 тысяч гривен;
- освобождение из "плена" - 50-200 тысяч гривен;
- перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен.
После получения денег мошенники просто пропадали.
Для придания правдоподобия своим словам они собирали в интернете данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьях.
Организатором схемы оказался недавно вышедший из тюрьмы мужчина, который находится в оккупированном Мариуполе. А в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторов связи.
Отметим, что украинских мошенников война совершенно не смущает, они, наоборот, пытаются на ней заработать. Ранее в Госспецсвязи рассказали, как мошенники пытаются похитить данные платежных карт под видом денежной помощи от ООН.
А в Мариуполе мошенники "кидали" людей на деньги, обещая эвакуацию.