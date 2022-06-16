В ночь с 15 на 16 июня американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска нанесли наземные удары по Северодонецку и близлежащим населенным пунктам, но по состоянию на 15 июня не взяли город под полный контроль.

Об этом говорится в сводке на сайте Института.

По данным экспертов организации, российские войска предприняли в основном безуспешные наступательные операции вокруг трассы Бахмут-Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные пути коммуникации с Лисичанском.

Также сообщается, что войска РФ продолжали наступление по трассе Е40 на Славянск и юго-восточнее Изюма.

Кроме того, российские и украинские войска продолжали бои в северо-восточных населенных пунктах вокруг Харькова.

Также россияне укрепляли резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно предпринимая оборонительные меры для усиления российского присутствия в Черном море, пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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