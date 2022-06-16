Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции в Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе.

Об этом написал в своем Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Продолжается ожесточенная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная-Светлодарск, с востока на запад Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метелкино, Тошковка-Камышеваха. В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию", - сообщил Залужный.

Между тем буквально в начале июня луганский губернатор Сергей Гайдай заявлял, что выбить россиян из Северодонецка можно, но город не имеет "огромного стратегического значения".

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.