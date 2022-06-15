Ситуация в бункерах под заводом "Азот" становится угрожающей, заявил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу, передает BBC.

Он напомнил, что "обе стороны конфликта имеют обязательства по международному гуманитарному праву защищать гражданских лиц".

Абреу обеспокоен тем, что в сложившихся условиях мирные жители "не могут долго жить без воды". "Мы должны как можно скорее позаботиться о том, чтобы оставшиеся там люди имели доступ к воде", - сказал он.

Также у людей нет еды и медикаментов.

У ООН нет гарантий безопасности для того, чтобы оказать помощь людям.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что украинская сторона предлагает открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с их последующей эвакуацией в Лисичанск. Но, как утверждает МО РФ это невозможно и предложило с утра 15 июня открыть гуманитарный коридор в Сватово (подконтрольная "ЛНР"). Украинская сторона это предложение не комментировала и сегодня гуманитарный коридор так и не заработал.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире национального телемарафона заявил, что в городе остаются 10 тысяч жителей, гуманитарная ситуация критическая.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.