Эвакуация мирных граждан с территории завода "Азот" в Северодонецке не состоялась, заявили в "ЛНР". Причина - продолжение боёв. Об этом сообщают местные "СМИ".

Напомним, о "гуманитарном коридоре" для вывода мирных жителей с территории завода ранее заявляли в Минобороны РФ, украинская сторона это не комментировала.

Киев предлагал вывозить мирных жителей в Лисичанск, но РФ согласилась открыть коридор только в неподконтрольное Сватово.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.