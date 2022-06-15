В Северодонецке остается десять тысяч жителей. Это, фактически, каждый десятый житель (население Северодонецка до вторжения России составляло 106 тысяч человек).

Об этом сообщил мэр города Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.

Стрюк назвал гуманитарную ситуацию в городе "критической". Также, по его словам, сообщение с городом сохраняется.

Кроме того, мэр Северодонецка заявил, что россияне пытаются штурмовать город по нескольким направлениям.

Напомним, ранее Стрюк заявил, что в бомбоубежищах северодонецкого "Азота" остаются до 560 человек.

Также сообщалось, что в Минобороны Украины подтвердили захват врагом центра Северодонецка.

Кроме того, мы писали, что ранее глава Луганской ОВА заявил, что эвакуация из города уже невозможна, так как все ведущие в Северодонецк мосты разрушены.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.