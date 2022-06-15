Харьковское коммунальное предприятие "Жилкомсервис" предупреждает жителей города о фейковых объявлениях, которые мошенники развешивают на домах в городе от имени предприятия.

В объявлениях написано, что "Жилкомсервис" якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры. Такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны.

Эта информация не соответствует действительности, заявляют коммунальщики и, наоборот, просят харьковчан перед выходом из дома обязательно запирать окна и двери.

Как писала "Страна", в Харькове люди больше ста дней живут под землей и выходят на поверхность только проверить свой дом.

Также "Страна" писала, что войска РФ наступают на Славянском направлении, а в Харьковской области идут бои.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.