Из-за запрета на продажу алкоголя местный бюджет Харькова за два месяца потерял 30 миллионов гривен. Об этом в интервью "Стране" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мы планировали общий акциз около 15 млн. гривен в месяц. Соответственно за два месяца у нас минус 30 миллионов", - говорит городской глава в интервью.

В то же время Игорь Терехов утверждает, что запретить продавать алкоголь в городе было правильным решением.

"Я считаю, что на момент начала войны эта мера была правильная. Многим людям тогда было не до алкоголя. Но все нужно делать грамотно и правильно", - объяснил мэр.

Отметим, что запрет на продажу алкоголя ввели по всей стране после 24 февраля. Регионы сами решают, возвращать ли продажу и в каком объеме.

Недавно в Сумской области сняли запрет на продажу алкоголя в будние дни. Теперь приобрести пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно с 11.00 до 19.00. В выходные же в области снят запрет на более крепкие напитки. А вот во всей Харьковской области наоборот - до конца военного положения запретили продажу алкоголя.