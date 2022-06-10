В Сумской области восстанавливают ежедневную продажу алкоголя. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале.

Если до сих пор его продавали только по выходным, то с 14 июня приобрести пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно с 11.00 до 19.00.

А в выходные можно будет купить все, включая крепкий алкоголь, в часы работы магазинов. В барах, ресторанах, кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11.00 до 21.00.

При этом людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено.

Причина нововведения банальна: по словам Живицкого, поступление акцизного налога уменьшилось в два раза, а вот госпитализаций в результате алкогольных интоксикаций и отравлений суррогатами стало намного больше.

Ранее в Ровенской области разрешили продажу алкоголя с 13 апреля.

Как писала "Страна", 2 июня в Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах - с 11:00 до 19:00 (ранее время продажи спиртного ограничивалось 16:00 - Ред.) Продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

Ранее мэр Чернигова объяснил в интервью "Стране", почему нельзя запрещать продажу алкоголя. По словам Владислава Атрошенко, на фоне круглосуточного запрета на продажу алкоголя в городе растет количество отравлений и сбыта нелегальной алкогольной продукции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.