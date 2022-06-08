Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своём Telegram-канале сообщил, что приблизительно в 13:00 российская армия снова обстреляла Черниговщину.

"Потерь среди личного состава и техники нет. По поводу повреждений инфраструктуры информация уточняется", - написал он.

Скриншот: В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

"Не было ни одного дня на протяжении последнего месяца, когда пограничье Черниговщины не было обстреляно", — сообщил Чаус "Стране".

Также он сообщил, будут ли ослаблять ограничения на продажу алкоголя в области (с прошлой недели Чаус отменил "сухой закон". В магазинах алкоголь продают до 16:00, в ресторанах и кафе до 20:00 - Ред.).

"Принятое администрацией решение по поводу некоторых ограничений на продажу алкоголя обоснованное. Нет же такой ситуации, что нельзя купить спиртное. Кто хочет, купит в то время, когда ограничение на продажу не действует. Как есть половина людей, которые хотят снять ограничения на продажу, так есть такая же ровно половина людей, которые жалуются на то, что алкоголь продают и говорят, что его нужно запретить совсем. Это такое решение, которое всегда будет непопулярным, потому что у него найдутся сторонники, и противники", - рассказал он.

Теми, кто подаёт алкоголь подпольно, как заявил Чаус, должны заниматься правоохранительные органы.

"Они получили на это соответственное поручение и отчитываются мне каждую неделю по поводу результатов своей работы", - рассказал Чаус.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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