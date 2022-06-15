В одном из харьковских бомбоубежищ местные жители живут под землей с первых дней войны. Здесь они ночуют, готовят есть, учатся и работают. Об этом сообщает местное издание "Объектив".

Некоторые не покидали убежище все минувшие 112 дней. Некоторые – выходят на поверхность, чтобы проверить свои дома. "Прилетает в любой момент. Гудит предупредительный сигнал тревоги или нет. Не было ни одного дня, чтобы у нас на районе было тихо. Так что пока мы отсюда никуда", - говорит одна из жительниц подземелья.

В бомбоубежище сыро. Кое-где капает с потолка. Но здесь есть туалеты, работает Интернет и электричество. Можно включить обогреватель, приготовить пищу. Обитателям помогают волонтеры.

Как писала "Страна", в конце мая мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возобновившее работу харьковское метро может снова использоваться как бомбоубежище.

Ранее Терехов рассказывал, как на станциях метро живут люди.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.