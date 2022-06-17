Анализируем итоги 114-го дня войны.

Ситуация на фронте

Главные бои идут по-прежнему за Луганскую область. Хотя о взятии каких-то рубежей там сегодня не сообщалось.

На картах "Института изучения войны" (США) отражен предполагаемый российский контроль над Врубовкой - населенным пунктом, который блокирует с запада группировку ВСУ в Горском и Золотом. К слову, в последних сводках Генштаба Врубовка перестала упоминаться.

Также карты показывают, что россияне могут контролировать трассу Бахмут-Лисичанск в трех местах - у Яковлевки, Белогоровки и Берестового (все три села - в Донецкой области). Это еще не подтвержденный контроль. Но о выходе россиян к трассе на днях заявлял находящийся в Северодонецке главред "Цензора" Юрий Бутусов.

Генштаб же сообщил сегодня, что в Донецкой области у трассы Бахмут-Лисичанск шли атаки на Василевку и Берестовое, в Луганской - у Нырково.

По Северодонецку движений сегодня не было. Внутри завода "Азот" по-прежнему заблокированы люди, и эвакуировать их оттуда невозможно, заявил губернатор области Сергей Гайдай. В укрытиях там 568 человек, в том числе - 38 детей.

При этом, по словам Гайдая, сам Северодонецк не заблокирован, коммуникации с городом есть.

Ранее Минобороны РФ заявило, что предложило украинским военным, защищающим "Азот", сдаться, а мирными жителям - выйти по гуманитарному коридору и отправиться в Сватово (подконтрольная "ЛНР" территория). Однако украинская сторона на это предложение не отреагировала и эвакуация не произошла.

В Луганской области, как заявляют в Минобороны Украины, был отбит штурм Золотого.

В Лисичанске - тяжелая атмосфера. Газета The New York Times показала фото братской могилы в городе. По сути, это просто траншея, куда сваливают запакованные в мешок тела убитых в Северодонецке, Рубежном и самом Лисичанске.

"Они свалены в кучу, потому что нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их тела", - пишет издание. Могила раскрыта, поэтому вокруг нее распространяется трупный запах.

Украинские военные объяснили, что могилу нечем закопать, поскольку всю технику отдали ВСУ для сооружения окопов.

Под Славянском ведутся бои за Краснополье и Богородичное. В Минобороны заявили, что украинские силы отразили штурм в районе Богородичного.

В "ДНР" заявили, что украинская армия контролирует Святогорскую Лавру, которую "превратили в укрепрайон". Святогорск, захваченный россиянами, находится под обстрелами, сообщили сегодня в "народной милиции".

В Донецкой области ВСУ сбили российский вертолёт Ми-35М.

"Василий Бех". Что известно о поражении буксира РФ

Сегодня утром украинские власти сообщили о том, что российский буксир "Василий Бех" был поражен ракетой Harpoon с украинского побережья Одесской области.

Информацию об успешном поражении цели обнародовал глава одесской ОВА Максим Марченко. По его данным, корабль перевозил технику на остров Змеиный. Его, напомним, россияне захватили и организовали там "боевое дежурство".

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором, как утверждается, российский буксир дважды поражают ракеты.

Корабль Черноморского флота РФ "Василий Бех" — довольно новое спасательное буксирное судно. Его спустили на воду в 2016 году, а с 2017-го "Василий Бех" на службе.

Разрабатывали для буксировки терпящих бедствие кораблей и судов, тушений пожаров на кораблях, эвакуации людей, для оказания медпомощи, выполнения водолазных и поисковых работ. Экипаж - 26 человек.

Как сообщило позже оперативное командование "Юг", в результате удара ВМС Украины было поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.

"Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", — дополнили украинские военные. По данным "Думской", на борту буксира находились 33 человека, из которых 23 ранены, десять пропали без вести.

В Минобороны России удар по судну пока не комментировали. Но и не опровергали. То есть можно предполагать, что в корабль действительно попали.

К концу дня глава Одесской ОВА Марченко заявил, что буксир затонул.

Эта новость важна в свете поставок в Украину антикорабельных ракет Harpoon, которые начали действовать на одесском побережье. С политической точки зрения, удар "Гарпуном" по российскому буксиру крайне удачно пришелся на момент, когда Украине пообещали новые военные поставки.

Дело в том, что эти поставки даже сейчас в Киеве нередко называют недостаточными. И демонстрация силы натовского вооружения как бы снимает часть этой "зрады". Другое дело, что урон российскому флоту пока нанесен относительно небольшой. А будут ли ускорены в реальности поставки гаубиц и РСЗО - пока непонятно.

Обстрелы за сегодня

С утра войска РФ обстреляли спальный район в Николаеве. В результате погибли два человека. Еще 20 были ранены, среди них дети. Были повреждены четыре жилых многоэтажки и объект инфраструктуры (в российских телеграм-каналах заявлялось, что удары наносятся по складам боеприпасов).

Николаев после обстрела 17 июня

В Харьковской области кассетными боеприпасами россияне обстреляли Золочев. Пострадали семь домов, ранены двое человек.

Около пяти утра обстрелы из минометов зафиксировали в Хотинской громаде Сумской области. Всего было 30 прилетов. Обошлось без жертв.

Об обстрелах сегодня сообщали в Донецке. В "ДНР" в них обвиняют ВСУ (укаринская сторона сегодня эти заявления не комментировала).

В частности, говорилось, что пострадал Киевский район из-за чего обесточенной оказалась шахта Засядько, где под землей остались 76 горняков.

В сети публиковали видео задымления после обстрела.

Также сообщалось, что удар пришелся по району Шахтерской площади, тоже в Киевском районе.

Фото задымления в Донецке 17 июня

Обстрелы Донецка в последнее время участились и стали массированными. Их сегодня прокомментировал Путин, выступая на Питерском экономическом форуме.

Он заявил, что "обстрелы Донецка прекратятся, когда зайдем в тыл украинских укрепрайонов на линии фронта столицы ДНР" (то есть, планируется окружения подразделений ВСУ под Авеевкой и Песками, который примыкают к Донецку. И заявил, что контрбатарейная борьба против украинских войск будет усилена.

Отвечая на вопрос, не являются ли обстрелы Донецка той "красной линией", после которой нужно наносить "удары по центрам принятия решений в Киеве", Путин дал понять, что это возможно: "что касается красных линий, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия по центрам принятия решений. Но это та сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства страны. Те люди, которые заслуживают соответствующих действий с нашей стороны, должны сами для себя сделать вывод – с чем могут столкнуться, если будут переходить черту".

Визит Джонсона

Сегодня в Киев неожиданно приехал бритнский премьер Борис Джонсон. Характерно, что это произошло сразу после визита в столицу Украины лидеров ведущих стран ЕС - Шольца, Макрона и Драги.

С Джонсоном (идеологом Брексита), кстати, у лидеров Евросоюза отношения не сказать, что сильно хорошие.

В Офисе президента заявили, что обсудили с Джонсоном необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую помощь, расширение санкций против России, гарантии безопасности для Украины.

Ранее Британия объявляла о намерении поставить в Украину РСЗО М270 с ракетами дальностью до 80 километров.

По информации Reuters, премьер Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки украинских военнослужащих. Каждые 120 дней на обучение будут отправляться 10 тысяч солдат.

В целом отчет Офиса президента о встрече с премьером Британии был не слишком конкретным. Но предположения, что этот визит как-то связан с вчерашним приездом "Большой европейской тройки", прямо таки витали в воздухе. Тем более, что подходы лидеров Евросоюза и Великобритании к теме войны различаются.

Сегодня, например, снова обсуждались слухи, что Шольц, Макрон и Драги уговаривали Зеленского снова сесть за стол переговоров с Путиным - об этом писал один из колумнистов немецкого еженедельника Die Welt.

Такие уговоры на официальном уровне в Киеве опровергли. Но, не исключено, что Джонсон решил убедиться лично, что Зеленский не изменил своей позицией и не согласен на какие-то серьезные компромиссы с РФ. Иначе сложно объяснить столь спешный визит.

К слову, как мы уже писали, по данным СМИ именно после визита Джонсона Зеленский в апреле этого года скорректировал свою позицию по переговорам с Россией и отказался от предложенных компромиссных вариантов мирного договора, что и застопорило процесс.

Так или иначе, но Британия открыто выступает против переговоров на данный момент и предлагает подождать, пока Украина не одержит побед на поле боя. Собственно, сегодня это подтвердил Джонсон: он заявил, что переговоры о будущем Украины могут начаться тогда, когда на ее территории не будет российских войск. После чего Киеву предоставят гарантии безопасности.

Очевидно, что это по сути призыв силой изгонять российские войска с территории Украины. Что резко отличается от позиции ключевых стран Евросоюза, которые выступают за прекращение огня и заключения некоего компромиссного мира, хотя и при условии возвращения российских войск на позиции 24 февраля.

О том, какой сейчас расклад по переговорному процессу и какая позиция Евросоюза, который на следующий недели может предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, мы уже подробно рассказывали здесь.

Приведем цитату нашего источника в дипломатических кругах.

"Бытующее представление, что немцы и французы якобы давят где-то за кулисами на Украину, чтоб она соглашалась на переговоры с Путиным, обещая взамен кандидатство, неверное. Никто так вопрос, конечно же, не ставит. Но говорят другое, причем вполне публично - "пока война не закончится, ни о каком вступлении Украины в ЕС не может быть и речи. А как войну закончить - самим украинцам решать. Мы были бы рады, если б это решилось поскорее путем переговоров". Как-то так. Но по переговорам все непросто из-за тотального несовпадения позиций. В России видят максимально возможным компромиссом со своей стороны какой-то аналог "корейского варианта", где линия фронта превращается в украинскую "38 параллель" (38 параллель - граница между Северной и Южной Кореями - Ред.), с гарантиями того, что она ни одной стороной нарушаться не будет, после чего захваченные РФ украинские территории присоединят к России. И то такой вариант рассматривается лишь при условии, что под российский контроль переходит весь Донбасс, а также каким-то образом решается вопрос по санкциям и замороженным резервам. В тоже время в Москве есть и другая точка зрения - что останавливаться нельзя, а нужно пытаться наступать дальше: на Одессу, Харьков или даже на Киев. Запад тоже не однороден. Одна часть считает, что вообще не нужно ни на какие компромиссы с Москвой идти, а нужно давить санкциями и увеличивать ее потери в Украине, чтоб вызывать в РФ новый "1917 год" или новую "перестройку" - с развалом армии и государства. Другая часть говорит о колоссальных издержках войны в Украине для мировой и, особенно, европейской экономики, а также о возрастающих рисках прямого боестолкновения НАТО и РФ, чреватое ядерной бойней, а потому конфликт нужно заканчивать побыстрее какими-то компромиссами. При этом публично говорится, что в любом случае Россия должна оставить захваченные после 24 февраля территории, чтоб не создавать прецедент, когда военным путем можно перекроить границы. Но с другой стороны в Европе и США подчеркивают, что определение условий прекращения войны - это дело самой Украины. То есть, подтекст читается такой: если Киев решит, что допустимы территориальные уступки - то так тому и быть. Это примерно также, как с довоенным ультиматумом России к НАТО по поводу нерасширения. Запад тогда отказался гарантировать не вступление в альянс Украины, но при этом намекал, что было бы хорошо, чтоб сама Украина провозгласила свой нейтральный статус. При этом никто из Европы и США открыто не давит на Зеленского, чтоб тот шел на компромиссы с Путиным, но все и так понимают, что у Запада есть очень сильные рычаги влияния на способность Украины сопротивляться вторжению - поставки оружия и финансовая поддержка. Но в любом случае Киев сейчас не рассматривает никакие территориальные уступки и также говорит об отводе российских войск на позиции 24 февраля как минимум. То есть на данный момент особых точек совпадения по переговорам нет. А как будет дальше зависит от развития ситуации на фронте, от устойчивости российской экономики и общества к санкциям и войне, а также от стабильности финансовой и оружейной поддержки Украины со стороны Запада и устойчивости украинского общества к военным испытаниям, а также от того, какая линия по отношению к войне в Украине по итогу возобладает в ключевых странах ЕС и США", - говорит источник.

Что будет дальше?

Министр обороны Резников назвал сегодня три необходимых этапа войны для ВСУ.

1. Первоочередной задачей является остановка российского наступления. "Для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.п", - написал Резников в Facebook.

2. Задачей второго этапа является "выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля".

3. "Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно-признанных границах" - то есть, видимо, на третьем этапе планируется вернуть Крым и весь Донбасс.

При этом нападать на российскую территорию Украина, по словам министра, не собирается.

Причем, возвращение Крыма возможно и военным путем, заявила представительница президента Украины в АР Тамила Ташева.

"Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились", - утверждает Ташева.

Она добавила, что для возвращения Крыма Украина будет использовать "все методы".

"И, конечно, что для возвращения территорий будем использовать абсолютно все методы, которые на данный момент, то есть на момент "Х", назовем его так, будут нам нужны для возвращения этой территории", - сказала Ташева.

Продолжается и белорусский сюжет. Вчера Зеленский собрал СНБО по поводу вероятных угроз из Беларуси. А сегодня Лукашенко сделал ряд резких заявлений по поводу Украины и Польши.

Во-первых, он сказал, что ударит по Киеву в случае "агрессии Киева" в отношении Беларуси. "Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину", - сказал Лукашенко.

Во-вторых, он также предостерег Украину от ударов по России, пригрозив ответом с помощью "нового уровня оружия": "Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения".

В-третьих, Лукашенко заявил, что Польша имеет виды на Западную Украину, и "тут нам придется реагировать"

Напомним, в Польше и в Украине заявления России и Лукашенко о планах Варшавы взять под контроль западную Украину называют манипуляциями и провокациями.

Что касается России, то сегодня там тема номер один - это речь Путина на Питерском экономическом форуме.

Большая часть его выступления была посвящена внутрироссийским экономическим вопросам, о войне в Украине было упомянуто кратко (о том, что "другого выхода не было" и что "спецоперация" достигнет "всех своих целей").

Но была ещё одна важная часть речи, с которой, собственно, Путин и начал.

Он изложил свою концепцию мировых процессов. В которой он позиционирует себя "борцом за справедливый миропорядок", "бунтарём", бросающим вызов глобальной власти США и "золотого миллиарда" (страны Запада), которые, по заявлению Путина, считают остальные народы "людьми второго сорта".

Причем именно Запад он и обвинил в нынешних проблемах человечества и мировой экономики - энергетическом и продовольственном кризисе, нарастающей инфляции, заявив, что США и ЕС проводят ничем не обеспеченную эмиссию своих валют и на эти "обесценивающиеся бумажки" скупает товары и активы у других стран.

Понятно, что таким образом Путин обращался не к Западу (с которым, очевидно, он уже не надеется найти общий язык) - а к странам третьего мира, пытаясь привлечь их под свои знамёна под лозунгом борьбы с "золотым миллиардом", создав с ними некий "единый фронт". В том числе и по отношению к войне в Украине.

И это, похоже, будет основная идеологическая линия России в мире на ближайшая время.

И она уже пробуется на теме вывоза зерна из Украины, о которой в последнее время Путин говорит особенно много. В том числе и со странами Африки (которые сильно страдают от продовольственного кризиса).

Трудно сказать насколько это сработает и насколько этой концепции поверят (и поддержат) Китай, Индия, Африка и прочие, но направление приложения усилий Кремля на мировой арене уже понятно.