В субботу, 18 июня, в Украине идет уже 115-й день войны с Россией.

Ниже кратко главные новости за сегодня в одной ленте. Материал обновляется.

18 июня

11.50 Нацбанк хочет предложить всем желающим покупать у него военные облигации Украины по рекордной ставке в 23,5% годовых. Это более чем в два раза выше ставки по военным облигациям, которые продает Минфин.

НБУ планирует таким образом побудить банки поднять ставки по депозитам, а Минфин - по своим ОВГЗ, чтоб "связать" гривневую массу, которую Нацбанк сейчас активно печатает для покупки гособлигаций, что приводит к росту инфляции и к "ползучей" девальвации гривны.

Но против этой идеи категорически выступил Минфин. Почему - читайте в статье.

11.35 Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа, заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия. По его расчетам, как раз к тому времени должна усилиться "переговорная позиция" Киева после запланированного контрнаступления ВСУ.

"К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал Арахамия в комментарии "Голосу Америки".

11.14 В последнее время в Евросоюз массово не пускают украинцев, которые оформили там временное убежище (по 24 параграфу), но выехали за пределы Шенгенской зоны.

На видео - врач, она с начала войны с тремя детьми в Польше. Летала в Ливан, обратно заехать проблема. Говорят, что превышен предельно допустимый срок безвизового пребывания в ЕС (хотя вроде как на проучивших временное убежище это не распространяется).

Такая же ситуация по Италии. Итальянцы говорят, что люди могут выезжать в Украину и потом возвращаться. Но венгры не пускают.

То есть, все на усмотрение пограничников той страны, через которую въезжаешь обратно - могут пустить, а могут и не пустить.

11.05 Сообщают об ударе в районе дворца молодежи "Юность" в Донецке. Также под обстрел попал центральный проспект Гурова.

10.48 Данные по потерям РФ от Генштаба ВСУ.

10.30 В последней сводке британской военной разведки обращается внимание на активизации российских войск к югу от Изюма с целью проникнуть с севера в Донецкую область и захлопнуть Северодонецкий котел.

С 14 июня Россия и представители "республик" заявляют об организации гуманитарных коридоров из Северодонецка. Британская разведка обращает внимание на то, что ранее в Сирии военные РФ использовали механизм таких коридоров для изменения военной обстановки и насильственного перемещения мирных граждан.

Население, оставшееся в Северодонецке, оказалось перед жесткой дилеммой. Им придется либо принимать предложение эвакуации в Сватово (город на контролируемой Россией территории), либо остаться на месте, после чего для россиян они будут такой же целью обстрелов, как и украинская армия, сражающаяся там.

10.20 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал несколько заявлений в журнале Foreign Affairs.

- Путин пойдет на переговоры, если нам удастся оттеснить российские войска достаточно далеко.

- Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад стремится помочь нам действительно победить, а не просто не дать нам проиграть.

- В мире растет усталость от войны, отсюда - призывы к нам пойти на компромисс. Лица, принимающие решения в африканских, арабских и азиатских государствах, поддерживают Украину, но вежливо предлагают ей прекратить сопротивление.

- Миссия Украины — существенное ослабление России, это позволит США и остальному миру серьезно вести переговоры со смиренной и более конструктивной Москвой.

09.58 В Кременчуге погасили пожары на ТЭЦ и нефтеперерабатывающем заводе после ракетных ударов, сообщил губернатор Дмитрий Лунин.

По его словам, в этом году завод восстановить уже не смогут, а по ТЭЦ задача стоит в любом случае запустить ее до отопительного сезона.

09.40 Видео прилета по заводу "Топаз" в Донецке.

09.25 В Донецке снова удар в районе завода "Топаз". В Куйбышевском районе города остановлено движение троллейбусов.

09.15 В Европарламенте прямо говорят, что статус кандидата в члены ЕС для Украины - это "сигнал России", при этом с принятием Киева в Евросоюз нужно "соблюдать осторожность".

Замглавы Европарламента Катарина Барли в этой связи напомнила прецедент Венгрии. И заявила, что Украину нельзя "спешно" принимать в ЕС.

"Мы сейчас наблюдаем это на примере Венгрии, страны, систематически подрывающей верховенство закона. Критерии, установленные для вступления, такие как институциональная стабильность, рыночная экономика и верховенство закона, например, должны быть полностью соблюдены", - заявила Барли немецкому изданию Noz.

09.05 The Washington Post вышла со статьей о том, что Запад готовится к долгой войне в Украине.

Констатируется, что возможности западных стран в Украине "скудные", и лучшее, на что может надеяться Киев - это на тупиковую ситуацию в этой войне. Поскольку российская армия лучше вооружена.

"Несмотря на всплеск внешней помощи и высокий моральный дух украинских военнослужащих, Киев и его союзники могут надеяться лишь на достижение ничьей с гораздо большей и лучше вооруженной российской армией", - пишет газета.

08.35 Из-за обстрелов Донецка снова обесточена шахта Засядько. Под землей находятся 77 горняков.

08.20 Ученый совет киевской консерватории имени Чайковского отказался убирать из названия имя знаменитого русского композитора.

На заседании 16 июня единогласно проголосовали за обращение к Зеленскому и прочему руководству страны.

В нем идет речь "об опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом, а также высказана просьба поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности".

Преподаватели консерватории напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине "с неимоверной любовью". Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования в Украине и написал здесь много произведений.

08.04 Белый дом заблокировал передачу Киеву четырех беспилотников MQ-1C Gray Eagle, которые несут на борту ракеты.

Это произошло после возражений Пентагона о том, что эти технологии могут попасть в руки россиян.

А именно - строение радара и оптико-электронной системы, пишет Reuters.

MQ-1C Gray Eagle - это один из самых мощных беспилотников у США, он может подниматься на высоту более восьми километров и летать на расстояния до нескольких сотен километров.

07.52 Из-за боевых действий Покровск Донецкой области с ночи сидит без воды - обесточена Карловская фильтровальная станция, сообщил мэр Руслан Требушкин.

07.45 Над Одессой ночью сбили две ракеты, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

07.40 Ключевое из утренней сводки Генштаба.

1. В районе Славянска основные "горячие" точки, где идут штурмовые действия - Краснополье и Долина. Богородичное на этот раз в сводке не упоминается. Ранее говорилось, что россияне там закрепились, но ВСУ сопротивляются.

2. В Северодонецке противник пытался вести штурм за пределами города, но успеха не имел. Генштаб не уточняет направление этой атаки.

3. Идут штурмовые действия у Горского (на юге от Лисичанска), Берестового (трасса Лисичанск-Бахмут) и Кодемы (село под Светлодарском, к северу от Горловки).

4. Из-за огня украинской артиллерии из зоны боевых действий был выведен 11-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса противника (видимо, речь идет о формированиях "ЛДНР").

07.28 После каждой "артиллерийской дуэли" в среднем две из шести гаубиц M777, которые находятся на вооружении у ВСУ, приходится отводить на ремонт.

Об этом заявил замминистра обороны Украины Денис Шарапов в интервью изданию National Defense.

По его словам, узлы этих орудий повреждаются обломками от "прилетов" снарядов. Что, по его данным, свидетельствует об ожесточенности контрбатарейной борьбы.

07.20 В Одессе ночью также сообщали о взрывах. Подробностей пока нет.

07.15 Ещё видео ночных ракетных пусков из Белгорода. Украинские военные телеграм-каналы предполагают, что это "Искандеры", которые ударили по Кременчугу.

07.00 Новый удар по Кременчугскому НПЗ и объектам инфраструктуры в городе. По данным губернатора Дмитрия Лунина, прилетело от 6 до 8 ракет.