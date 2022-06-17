Россияне обстреляли город Золочев Харьковской области кассетными боеприпасами. Пострадали семь домов, ранены два человека.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, за сутки также враг обстреливал населенные пункты Харьковской области, а также Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы облцентра.

В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия. Никто не пострадал.

В области пострадали не менее 10 домов, школа и многоквартирный дом. В районе Изюма противник безуспешно пытается наступать на Славянск, добавил Синегубов.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове люди больше ста дней живут под землей и выходят на поверхность только проверить свой дом.

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Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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