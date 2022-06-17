Войска РФ пытались провести разведку боем под Харьковом, ВСУ отбили штурм Золотого - сводка Генштаба
Утром в пятницу, 17 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Гоптовкой в Харьковской области противник провел разведку боем у села Кочубеевка и был отброшен.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.
По информации ВСУ, под Славянском ведутся бои за Краснополье и Богородичное.
В Луганской области был отбит штурм Золотого, сообщает Генштаб.
В Донецкой области у трассы Бахмут-Лисичанск шли атаки на Василевку и Берестовое.
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