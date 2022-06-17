Утром в пятницу, 17 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Гоптовкой в Харьковской области противник провел разведку боем у села Кочубеевка и был отброшен.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По информации ВСУ, под Славянском ведутся бои за Краснополье и Богородичное.

В Луганской области был отбит штурм Золотого, сообщает Генштаб.

В Донецкой области у трассы Бахмут-Лисичанск шли атаки на Василевку и Берестовое.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.