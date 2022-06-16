В Генштабе ВСУ не видят признаков наступления войск РФ на Киев. Но ситуация может поменяться
Несмотря на то, что сейчас пока не существует угрозы нового наступления российских войск на Киев, Кремль может в любой момент изменить тактику. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"В настоящее время со стороны противника на Киевском направлении признаков создания наступательных группировок - не обнаружено", - сказал он.
По его словам, в военных действиях в Украине противник задействовал почти все свои сухопутные войска.
При этом Громов не исключает, что враг в любой момент может сменить тактику. Например, РФ может создать группировку для наступления по дополнительным направлениям, в том числе и на Киев.
Напомним, россияне подошли вплотную к трассе Бахмут-Лисичанск и пытаются окружить украинские войска.
Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.
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