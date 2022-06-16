Несмотря на то, что сейчас пока не существует угрозы нового наступления российских войск на Киев, Кремль может в любой момент изменить тактику. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В настоящее время со стороны противника на Киевском направлении признаков создания наступательных группировок - не обнаружено", - сказал он.

По его словам, в военных действиях в Украине противник задействовал почти все свои сухопутные войска.

При этом Громов не исключает, что враг в любой момент может сменить тактику. Например, РФ может создать группировку для наступления по дополнительным направлениям, в том числе и на Киев.

Напомним, россияне подошли вплотную к трассе Бахмут-Лисичанск и пытаются окружить украинские войска.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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