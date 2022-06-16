Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 июня. По его данным, противник продолжает активно обстреливать населенные пункты на Донбассе из РСЗО и артиллерии.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.



На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области. С 14 по 16 июня проведены командно-штабные учения с воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил республики Беларусь.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Леоновки Черниговской области и Уланово, Сопича и Барановки Сумской области. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 недалеко от Глухова, что на Сумщине.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия в целях сдерживания подразделений сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону границы.

На Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Золочева, Уд, Байрака, Победы, Рубежного, Верхнего Салтова, Печенег и Лебяжьего.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские военные отразили вражеский штурм в направлении Долины. Противник отошел.

На Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активные наступательные действия не отмечены. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах самого Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино и Боровского. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы Нью-Йорка, Зайцево, Покровского, Новой Каменки, Яковлевки, Берестово, Николаевки и Новоивановки. Нанесли авиаудар парой вертолетов Ка-52 по Яковлевке. ВСУ успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия для недопущения наступления наших войск на другие направления. Обстрелял из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО Марьинку, Новомихайловку, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополино, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Значительные потери российских войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению в глубь территории Украины. Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки усилить группировку и заменить потерявшие боеспособность российские подразделения.

Между тем украинские подразделения, выполняя огневые задачи, продолжают успешно уменьшать количество российских оккупантов на украинской земле.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.