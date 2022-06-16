Войска РФ наступают в сторону Славянска и сосредотачиваются на Бахмутском направлении - сводка Генштаба
Утром в четверг, 16 июня, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что ведутся штурмовые действия на Славянском направлении.
Сводка опубликована в Facebook на странице Генштаба ВСУ.
Судя по географии обстрелов, бои идут под Вернопольем (Харьковская область в сторону Барвенково), Долиной (Донецкая область, по трассе на Славянск) и Пришибом (село на правом берегу Северского Донца, восточнее Святогорска).
Также продолжаются бои за установлением полного вражеского контроля над Северодонецком. Основные штурмовые действия идут в Бахмутском направлении - от Соледара до района Попасной.
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