Утром в четверг, 16 июня, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что ведутся штурмовые действия на Славянском направлении.

Сводка опубликована в Facebook на странице Генштаба ВСУ.

Судя по географии обстрелов, бои идут под Вернопольем (Харьковская область в сторону Барвенково), Долиной (Донецкая область, по трассе на Славянск) и Пришибом (село на правом берегу Северского Донца, восточнее Святогорска).

Также продолжаются бои за установлением полного вражеского контроля над Северодонецком. Основные штурмовые действия идут в Бахмутском направлении - от Соледара до района Попасной.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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