Нефть не станет дешевле 100 долларов за баррель до 2025 года.

Такой прогноз сделали аналитики Wood Mackenzie. Причем, по их мнению, на цены не повлияет даже возможное снижение спроса.

"Более низкий спрос смягчит напряженность на рынке, но стоимость нефти останется высокой: новое и менее эффективное торговое равновесие означает, что цены сохранятся на текущем уровне, прежде чем пойдут вниз.

В дальнейшем они по-прежнему будут выше, чем мы предполагали до войны. При этом цена за баррель Brent откатится к $85-90 только к 2025 году, а маржа нефтепереработки в Европе останется высокой до 2030 года", - говорится в сообщении Wood Mackenzie.

В Wood Mackenzie также отмечают, что Россия, несмотря на западные санкции, смогла перераспределить поставки нефти, убедив покупателей в других странах, прежде всего, в Индии.

"Прямой запрет на импорт из России в ЕС лишь ускоряет перераспределение торговли нефтью и нефтепродуктами, которое уже началось", - говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали статью The Economis, что эмбарго ЕС "имеет бесперспективное начало", РФ наращивает поставки нефти по трубопроводу.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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