24 млрд долларов с начала войны в Украине заплатили России Китай и Индия за ее энергоресурсы, пишет Bloomberg.

Согласно последним таможенным данным, которые приводит агентство, за три месяца до конца мая Китай потратил 18,9 млрд долларов на российские нефть, газ и уголь. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Аналитики говорят, что Китай покупает уже практически все, что Россия может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты.

Намного вырос импорт российских энергоресурсов и у Индии: она заплатила 5,1 млрд долларов за период с 24 февраля – это более, чем в пять раз превышает прошлогоднюю сумму.

Таким образом, Россия получила дополнительно 13 млрд долларов дохода от Китая и Индии по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце импорт Китая сырой нефти из РФ вырос на 55% по сравнению с маем 2021-го.

Также мы писали, что на фоне новостей о рекордном увеличении КНР и Индией импорта нефти из РФ в США заявили, что эти страны могут покупать у России значительно большее количество черного золота, чем известно Вашингтону.