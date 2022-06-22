Правительство Индии призвало государственные нефтяные компании покупать в больших объемах поставляемую со скидкой российскую нефть. В стране хотят укреплять коммерческие связи с РФ, даже несмотря на то, что Запад ужесточает санкции против Москвы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Руководители индийских нефтяных компаний говорят, что в последние недели правительственные чиновники настоятельно рекомендовали им найти способы продолжить закупки и воспользоваться ценовой скидкой на российскую нефть. Государственная компания Indian Oil Corp. ведет переговоры о дополнительных контрактах на поставку с российским энергетическим гигантом "Роснефть".

Между тем представитель индийского правительства заявил, что власть не давала указания компаниям покупать российскую нефть. Он также добавил, что российская нефть не находится под санкциями и что многие страны продолжают ее покупать.

"Мы не вмешиваемся и не направляем компании в их коммерческих сделках. Наша работа - формировать политику, а не указывать компаниям, что покупать, а что нет", - сказал он.

Появление Индии в качестве крупного покупателя российской нефти может ослабить действие санкций, пишет издание. Другие страны, в том числе Китай и Турция, также увеличили закупки российской нефти, хотя экспорт страны остается ниже довоенного уровня.

Ранее "Страна" писала, что Индия резко увеличила закупку российского угля и нефти из-за скидок от РФ.

Мы также сообщали, что Индия надеется удвоить свой импорт черного золота из РФ. Это связано с тем, что государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся получить больше поставок от ПАО "Роснефть" со скидкой, поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.