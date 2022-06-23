На фоне новостей о рекордном увеличении КНР и Индией импорта нефти из РФ в США заявили, что эти страны могут покупать у России значительно большее количество черного золота, чем известно Вашингтону.

Такое мнение 23 июня высказала представитель экономического совета американской администрации Сесилия Роуз в интервью агентству Bloomberg.

"Рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем", - сказала Роуз.

При этом она выразила надежду, что скоро цены на нефть упадут и это смогут ощутить посетители американских заправок.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Индии призвало государственные нефтяные компании покупать в больших объемах поставляемую со скидкой российскую нефть. В стране хотят укреплять коммерческие связи с РФ, даже несмотря на то, что Запад ужесточает санкции против Москвы.

Также мы рассказывали, что сейчас Москва зарабатывает на поставках нефти больше, чем до войны, благодаря азиатским рынкам и ценовому ажиотажу.