После введения санкций РФ благодаря Китаю и Индии зарабатывает на нефти больше, чем до начала войны - NYT
Москва зарабатывает на поставках нефти сейчас больше, чем до войны, благодаря азиатским рынкам и ценовому ажиотажу.
Об этом говорится в статье The New York Times, которая вышла с заголовком: "Действия Запада по удушению российской нефти ударили бумерангом".
После введения западных санкций китайский импорт вырос на 28%, что позволило РФ обогнать Саудовскую Аравию. Также нарастила покупки российской нефти Индия, которая раньше покупала ее в незначительных количествах.
"Россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что правительство Индии призвало государственные компании покупать у России нефть со скидкой в больших объемах.
Также мы писали, что Китай вслед за Индией увеличил импорт нефти из РФ до рекордного уровня.
Кроме того, сообщалось, что объем перевозок российской нефти с начала войны удвоился.
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