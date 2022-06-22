Москва зарабатывает на поставках нефти сейчас больше, чем до войны, благодаря азиатским рынкам и ценовому ажиотажу.

Об этом говорится в статье The New York Times, которая вышла с заголовком: "Действия Запада по удушению российской нефти ударили бумерангом".

После введения западных санкций китайский импорт вырос на 28%, что позволило РФ обогнать Саудовскую Аравию. Также нарастила покупки российской нефти Индия, которая раньше покупала ее в незначительных количествах.

"Россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что правительство Индии призвало государственные компании покупать у России нефть со скидкой в больших объемах.

Также мы писали, что Китай вслед за Индией увеличил импорт нефти из РФ до рекордного уровня.

Кроме того, сообщалось, что объем перевозок российской нефти с начала войны удвоился.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.