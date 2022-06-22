В среду, 22 июня, в Украине идет уже 119-й день войны с РФ.

В Луганской области продолжаются бои за Северодонецк. Соседний Лисичанск под обстрелами.

В Донецкой области ВСУ отбивают попытки штурма Славянска и Бахмута. Военные РФ бомбят Авдеевку под Донецком. Сам Донецк тоже под интенсивными обстрелами в последнее время.

Под обстрелами Харьков. На севере области противник не оставляет планов укрепиться.

Продолжают поступать сообщения об угрозах со стороны Минска. Беларусь сосредоточила у границ Украины около 4 тысяч военных.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день - в итогах за 21 июня.

Ниже хроника новостей за 22 июня. Материал обновляется

22 июня

09:12 Славянск подвергся обстрелу, есть раненый, сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

Под огнем был микрорайон Северный.

08:59 Издание "Обозреватель" со ссылкой на источник в спецслужбах Украины подтверждает обмен парамедика "Тайры" (Юлии Паевской) на свободу Адама Гриценко - сына соратника Кадырова Мурада Саидова.

Причем, по данным источников, Гриценко до «обмена» жил в Украине и остался в ней после него.

"Договоренность была простой: россияне отпускают в Украину "Тайру", а Адама наши силовики не трогают. Решение не ехать в Россию принял сын Саидова, а "депортировать" куда-либо гражданина Украины в принципе невозможно", - сообщил собеседник издания.

О том, что Тайру "обменяли" на Саидова-младшего (в марте СМИ Чечни сообщали, что Адама, который жил в Украине и был гражданином Украины, «похитили» украинские спецслужбы), заявила впервые российская журналистка Ирина Куксенкова. При этом, по ее данным, за освобождение Адама выплачено ещё было дополнительно 25 миллионов рублей.

После чего в России начался большой скандал - так как, получается, что в обмен на Тайру освободили «мажора», который был гражданином Украины и за Россию вообще не воевал.

В понедельник с опровержениями этой информации выступил Кадыров и сам Саидов. Саидов заявил, что на Тайру его сына никто и не менял и Адам все ещё остаётся в Украине.

Отметим, что если верна информация «Обозревателя», то, получается, что Адам Гриценко действительно не был отправлен в Россию, но к нему были сняты вопросы у украинских спецслужб в обмен на то, что отпустили Тайру. То есть своеобразный «обмен» все-таки состоялся. А то, что Гриценко отказался ехать в Россию, также вполне логично - уже после войны он наговорил украинским журналистам много плохого про Кадырова.

Детальнее в сюжете с обменом Юлии Паевской мы разбирались здесь.

08:58 В Украине из-за целенаправленных ракетных обстрелов россиян перестала работать вся нефтеперерабатывающая сфера, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", - сказал Витренко на пресс-конференции 21 июня.

08:57 Шесть детей получили ранения во время обстрела города Часов Яр на подконтрольной территории Донецкой области.

Всего пострадали 11 человек, есть один погибший, сообщает губернатор Павел Кириленко.

Обстрел пришелся в районе пляжа "Золотая рыбка", на месте найдены остатки кассетных боеприпасов.

08:56 С сегодняшнего дня в Киеве перекрывают частное автомобильное движение по Южному мосту.

При этом общественный транспорт по нему будет ходить. Расписание - на картинке.

08:35 Новая сводка британской разведки о ситуации в Украине:

- Россия стремится захватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге, поэтому сильные обстрелы продолжаются.

- РФ, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

- Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта.

- "ДНР" публикует данные о потерях среди своих сил. По состоянию на 16 июня "ДНР" признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными.

- Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% первоначальной численности ее сил, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе.

- Высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой.

- С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны.

08:19 "Действия Запада по удушению российской нефти ударили бумерангом", - пишет The New York Times.

Газета считает, что благодаря азиатским рынкам и ценовому ажиотажу, Москва зарабатывает на поставках нефти сейчас больше, чем до войны.

После введения западных санкций, китайский импорт вырос на 28%, что позволило РФ обогнать Саудовскую Аравию. Также нарастила покупки российской нефти Индия, которая раньше покупала ее в незначительных количествах.

"Россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню", - пишет издание.

08:18 В Праге депутаты проголосовали за переименование улицы маршала Конева, чьи войска освободили город от нацистов.

Улице хотят вернуть старое название "Подебрадова". Теперь решение должна утвердить мэрия.

Ранее в столице Чехии убрали памятник Коневу, который командовал 1-м Украинским фронтом.

08:17 80% Херсонской области сидит без мобильной связи. Покрытие есть только на 20% территории региона.

Об этом сообщили представители российского мобильного оператора "На связи", который начал работу на оккупированных РФ территориях.

Как пишут российские СМИ, восстановить покрытие планируют до конца июля. Для этого нужно отремонтировать ранее действовавшие мобильные вышки.

08:16 Украина тратит на войну по 5-6 миллиардов долларов ежемесячно, заявила глава USAID Саманта Пауэр на одном из ток-шоу.

Она заявила, что это "ошеломительные" затраты, и обещанная помощь США в размере 7,5 миллиардов ее не покроет.

"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", - сказала Пауэр.

08:15 Оперкомандование "Юг" опубликовало потери российских войск на острове Змеиный после позавчерашнего удара по нему.

Противник утратил:

зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1";

радиолокационную станцию;

несколько единиц автомобильной техники.

Напомним, Россия говорит, что в ходе атаки на Змеиный все средства поражения украинских войск были сбиты.

Хотя на спутниковых снимках видны следы от ударов, как утверждают их авторы.

08:10 Российские войска провели несколько успешных наступлений юго-восточнее Северодонецка.

В ближайшие дни они могут угрожать Лисичанску с правого берега Донца, избегая форсирования реки, сообщает "Институт изучения войны" (США).

Также "Институт" фиксирует, что россияне скорее всего отбили восточный берег реки Ингулец недалеко от границы Херсонской и Николаевской областей.

Там раньше находился плацдарм ВСУ, оставшийся после недавнего контрнаступления.

08:05 Британия позволила отдельным украинским детям приезжать в страну без родителей и получать убежище по программе "Дома для украинцев", сообщает "БиБиСи".

Заявок на въезд от украинцев, которым нет 18-ти, сейчас около тысячи. Именно для них сделали послабление. На тех, кто таких заявок не подавал, новые нормы пока не распространяются (хотя утверждается, что их могут скоро расширить на всех детей из Украины).

Есть еще одно ограничение: жить попадающие в Британию дети смогут лишь в семьях у родственников или людей, знакомых с их родителями.

"В исключительных случаях" несовершеннолетние смогут поселиться в чужой семье, но ее тогда будут тщательно проверять и нужно будет специальное разрешение от местных властей.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 22 июня. Основные моменты:

1. Под Северодонецком противник пытается блокировать ВСУ в населенных пунктах Боровское и Вороново, боевые действия там идут сейчас.

2. На юго-западе от Золотого был отбит штурм Катериновки.

3. Противник штурмовал в направлении Углегорской ТЭС по линии Мироновка - Семигорье.

4. Под Херсоном россияне нанесли удар по Киселевке. Арестович вчера заявил, что этот населенный пункт "числится" за ВСУ, которые продвинулись вперед на данном участке.